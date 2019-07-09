Suriyeliler ne yapsın? Düzgün giyinse bu mu mülteci? Yırtık giyinse dilenci

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Suriye’de 2011 yılında başlayan ve 8 yıldır devam eden iç savaş binlerce masumun ölümüne sebebiyet verdi. Ülkede, Katil Esed zulmünden kaçarak canını kurtarma pahasına ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler, burada da yıllardır başını CHP ve İYİ Partili siyasilerin çektiği insanlık düşmanı güruhun hedefinde. İnsanlıktan nasibini almamış kesim, her fırsatta Suriyelilere yönelik aşağılama propagandasına son sürat devam ederken, sosyal medyada mülteci düşmanlarının ipliğini pazara çıkaran bir paylaşım dikkat çekti.

Suriyeliler ne yapsın?

Olumlu veya olumsuz her koşulda aşağılanma veya hor görülme gibi muamelelere maruz kalan Suriyeliler için sosyal medyada gösterilen tepkilere bir yenisi daha eklendi. ‘Suriyeliler ne yapsın?’ başlığı altında yapılan paylaşımda, “Savaşınca terörist, savaşmayınca korkak; Çalışmasa boş geziyor, çalışmasa işimizi kaptılar; Aç gezince sefil, tok gezince doymuş; kirada olunca rahata bak, çadırda yaşayınca insan değil; Düzgün giyinse bu mülteci, yırtık giyinse dilenci” ifadeleri kullanıldı.