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Gündem

Suriyeliler MTV ödemiyor mu? Göç İdaresi açıklama yaptı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, Suriyelilerin, sahip oldukları araçlar için vergi ödemedikleri iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 02:43:00 -
Suriyeliler MTV ödemiyor mu? Göç İdaresi açıklama yaptı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir." ifadesine yer verildi.

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