Suriyeli ve Afgan sığınmacılara düşmanlık yapanlar bu görüntülere resmen kör! İşte sözde medeni Avrupa vatandaşları…

Dün gece İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finali sonrası, yollara dökülen sözde medeni Avrupalı taraftarların görüntüleri olay oldu. İngiliz takımı Manchester City ve İtalya takımı İnter arasında oynanan futbol müsabakası 1-0 Manchester City üstünlüğünde kapandı.

2011 yılında Suriye’de patlak veren iş savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere yönelik başını CHP ve İYİ Partililerin çektiği güruh tarafından körüklenen düşmanlığa karşı Avrupalı taraftarların bu görüntülerine sosyal medyadan tepki geldi.

Maç sonrası yollara dökülen Avrupalı taraftarlar boş buldukları her yere tuvaletlerini yaptılar. Sosyal medyada yayılan görüntülerde “işte dünyaya medeniyet dersi veren Avrupalı vatandaşlar, ama medeniyet onlarda, medeniyet paçalarından akıyor” gibi yorumlar yapıldı.

2011 yılında Suriye’de patlak veren iş savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere yönelik başını CHP ve İYİ Partililerin çektiği güruh tarafından körüklenen düşmanlığa karşı Avrupalı taraftarların bu görüntüleri sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

İnsanlıktan nasibini almamış kesim, her fırsatta Suriyeli ve Afgan mültecilere yönelik aşağılama propagandasına son sürat devam ederken bu tepki gösterenlerin bu görüntülere ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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