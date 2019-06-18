0553 313 94 23

Suriyeli teröristten şok itiraf! "Ağır silah eğitimini ABD'liler verdi"

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Suriyeli terörist, ağır silah eğitimlerini ABD'den aldıklarını itiraf etti.

18 Haziran 2019 Salı 16:31
Suriyeli teröristten şok itiraf! "Ağır silah eğitimini ABD'liler verdi"

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Suriyeli terörist H.M'nin ifadesinde, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nin Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Suriyeli terörist H.M, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

İfadesinde, yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ancak Halep'te yaşayan babasının rahatsızlanması üzerine tekrar Suriye'ye döndüğünü anlatan terörist H.M, burada 2 ay kaldıktan sonra Aynularab (Kobani) yakınlarında bulunan Pendir köyüne gittiğini anlattı.

PKK/YPG'li teröristlerin yolda kendilerini durdurduğunu ve zorla terör örgütünün kampına götürdüklerini belirten H.M, şunları kaydetti:

"Burada 'Amed' kod isimli, benim bulunduğum timden sorumlu kişi bizi karşıladı. Bana 'Eriş' kod ismini verdi. Burada 40 gün boyunca silahlı ve ideolojik eğitim aldık. Eğitim sırasında 'biz 4 parça olan Kürdistan devletini kuracağız' şeklinde konuşma yapıyorlardı. Bu 4 parçadan bahsederken Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan söz ediyorlardı. PKK ile YPG hakkında, 'isim olarak ayrıyız ancak amacımız aynı. Her ikisinin de lideri Abdullah Öcalan'dır' şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Yine eğitim verilirken 'siz Suriye Demokratik Gücü' içerisinde bulunuyorsunuz' diyorlardı."

Ağır silah eğitimi ABD'den

İtirafçı H.M, buradaki eğitimin ardından başka bir kampa götürüldüğünü bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"YPG içerisinde bulunduğum dönemde silah, bomba, roket ve mühimmat ile yiyecek ve giyecek ihtiyaçları araçlarla gelirdi. Şiyok'ta bulunduğum dönemde Amerikan askerleri bize 15 gün kadar kalaşnikof, bixi, roketatar eğitimi verdiler. Amerikan askerleri eğitimini tamamlayanlara sıfır kalaşnikof dağıtıyordu. Benim eğitim aldığım dönemde 150 kişiydik. Eğitimini tamamlayanları 30'ar kişilik gruplara ayırdılar. Her bir gruba 2 bixi, 2 roketatar, 30 kalaşnikof silah ve bunlara ait mühimmat ile pikap verdiler. Amerikalı olduğunu bildiğim kişiler 5 kişiydi, yanlarında 15 YPG'li bulunuyordu."

Eğitimi bittikten sonra Cerablus'un karşı tarafında Fırat Nehri kenarında nöbet tuttuklarını anlatan terörist, "Keşif uçakları geldiği sırada 'silah sıkın' deniyordu. YPG'lilerin dronları vardı ve bizi denetlemek amacıyla uçuruyorlardı. Kendi dronlarını uçuracakları zaman bize bilgi geliyordu." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün kirli yüzünü gördükten sonra bir fırsatını bulup kaçtığını aktaran H.M, Türkiye'ye geçiş yaparken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

İtirafçı H.M, Suriye'de zorunlu olarak terör örgütü içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:31
  1. Gaziantep
  2. Suriye
  3. YPG/PKK
  4. YPG'li terörist
  5. Suriyeli terörist
  6. terör davası
  7. şok itiraflar
  8. terör örgütleri
  9. ABD-YPG ilişkisi
  10. ağır silah eğitimi
  11. YPG itirafçısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler uyanıkken neden yüzüstü yatırılmalılar?
    1. Bebekler uyanıkken neden yüzüstü..
    2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    3. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    4. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    5. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    6. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    7. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    8. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    11. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    12. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    13. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    14. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    15. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    16. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    17. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    18. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    19. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    20. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    21. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    22. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    23. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    24. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    25. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    26. Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay..
    27. Apartmanda yılan paniği
    28. İletişim fakültesi akreditasyon süreci..
    29. İnebolu’nun Milli Park Müdürlüğü talebi
    30. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması