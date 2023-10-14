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Gündem Suriyeli sığınmacılara her tür hakareti yapan ikiyüzlüler Yahudi sığınmacılara neden ses çıkartmıyor? İşgalci Yahudiler Türkiye'ye kaçıyor
Gündem

Suriyeli sığınmacılara her tür hakareti yapan ikiyüzlüler Yahudi sığınmacılara neden ses çıkartmıyor? İşgalci Yahudiler Türkiye'ye kaçıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-14 09:18:00 -
Suriyeli sığınmacılara her tür hakareti yapan ikiyüzlüler Yahudi sığınmacılara neden ses çıkartmıyor? İşgalci Yahudiler Türkiye'ye kaçıyor

İsrail medyasında çıkan haberlere göre Filistin'den kaçan işgalci Yahudiler yoğunlukla Türkiye’ye gidiyor. İsrail Havalimanına akın eden işgalci Yahudiler, Antalya ve İstanbul uçuşlarını tamamen doldurdu. Ancak Suriyeli sığınmacılara her tür hakareti yapan ikiyüzlüler Yahudi sığınmacılara neden ses çıkartmıyor?

İsrail Havalimanına akın eden işgalci Yahudiler, Antalya ve İstanbul uçuşlarını tamamen doldurdu. Akın akın Türkiye’ye geliyorlar.

 

İsrail Havalimanına akın eden işgalci Yahudiler, Antalya ve İstanbul uçuşlarını tamamen doldurdu. Akın akın Türkiye’ye geliyorlar.

İsrail'e uçuşlar durdu

Başta Amerika, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeden Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına seferler geçici olarak durduruldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pazartesiye kadar İsrail'e uçmayacaklarını açıkladı. Paris ve Lyon'dan uçuşlarsa haftanın ilk gününde de yapılmayacak.
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Polonya ve İspanya'nın önde gelen havayolu şirketleri de güvenlik durumu iyileşene kadar İsrail'e uçmayacaklarını açıkladı.

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