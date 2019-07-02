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Suriyeli provokasyonunu başlatan grup belli oldu! Emniyet sürek avı başlattı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Suriyeli sığınmacılara yönelik meydana gelen İkitelli olaylarında gözaltına alınanların sayısı 16’ya yükseldi, 58 şüpheli isme sürek avı başlatıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 19:03
Suriyeli provokasyonunu başlatan grup belli oldu! Emniyet sürek avı başlattı

İstanbul Küçükçekmece’de, geçtiğimiz hafta sonu küçük yaşta bir kız çocuğunun Suriyeli bir erkek tarafından taciz ve tecavüz edildiği iddiasıyla başlayan ve sokak eylemelerine dönüşüp polis tarafından zorlukla bastırılan olaylarla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 16’ya yükseldi. Provokasyon olarak kabul edilen olayların merkezinde mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden paylaşımlarda bulunan “İkitelli Gençlik Grubu” isimli grubun bulunduğunu tespit eden polis, grubun 58 üyesine sürek avı başlattı.

“12 yaşındaki kız çocuğuna suriyeli genç tecavüz etti” provokasyonu

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan bazı hesapların, İkitelli Mehmet Akif mahallesinde 12 yaşında bir kız çocuğunun Suriyeli bir genç tarafından taciz ve tecavüze uğradığı mesajları sonrasında sokaklarda toplanan halk mahallede oturan Suriyeli göçmenlerin ev ve işyerlerine taşlı sopalı saldırılarda bulundu. Olayı akşam saat 20.30 da 155 ihbar hattına gelen ihbarla öğrenip harekete geçen polis, çevik kuvvet ve TOMA’lar eşliğinde yaptığı müdahaleyle olayları durdurup yatıştırırken, 18 şahsı olayları başlatıp saldırılara katıldıkları iddiasıyla gözaltına alıp emniyete götürdü.

Çocuğun çocuğa el işareti

Emniyetteki ifadelerinin ardından 18 zanlı savcılık talimatıyla serbest kalırken, polis yaptığı araştırmalarda olayların, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna 12 yaşlarında Suriyeli bir erkek çocuğunun elle “gel” işaret yapması sonrasında başladığı ancak, olayı provoke etmek isteyen şahısların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olayı taciz ve tecavüze çevirdiğini tespit etti.

Provokasyon için kurulan WhatsApp grubu

Bu tespit üzerine sosyal medyayı mercek altına alan polis, sosyal medya üzerinden “ülkemde Suriyeli istemiyorum” ve “Suriyeliler defolsun” gibi provokatif paylaşımlar yapan 18 sosyal medya hesabı sahibinden İstanbul’da ikamet eden 9 ‘undan 5’ini önceki gün adreslerine yaptığı baskınla yakalayıp gözaltına aldı. Değişik illerde ikamet eden diğer 9 şüpheli hesap sahibinin yakalanması için değişik illerin emniyet güçleriyle irtibata geçen İstanbul polisi, aradığı 4 şüpheli hesap sahibini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, yaptığı derinlemesine çalışmalarda ise provokasyon eylem ve faaliyetlerinin organize bir şekilde yapıldığını ve olayların arkasında “İkitelli Gençlik Grubu” adında bir örgütlenmenin olduğunu tespit etti.

Kin ve düşmanlığa tahrikten işlem

Mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden olayları büyütmek için paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 58 kişilik gruba yönelik olarak dün düzenlediği operasyonlarda kimliği tespit edilip İstanbul’da ikamet ettiği belirlenen 13 şüpheli şahıstan 11’ini yakalayıp gözaltına alan İstanbul polisi, gözaltına aldığı şüpheli şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:03
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece ilçesi
  3. İkitelli olayları
  4. Suriyeli sığınmacılar
  5. Suriyeli provakasyonu
  6. İkitelli Gençlik Grubu
  7. operasyon

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