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Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesindeki Geçici Konaklama Merkezi'nde oturan Suriyeli kadın, evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu

Osmaniye'de, konaklama merkezinde kalan Suriyeli H.T. (34), adlı kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.

Cevdetiye beldesindeki Geçici Konaklama Merkezi'nde oturan H.T. isimli Suriyeli kadın, evinin banyosunda eşi İ.A. tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, H.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gırtlak kanseri nedeniyle 7 aydır tedavi gördüğü belitilen H.T.'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
  1. Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu
  2. Osmaniye
  3. Suriyeli Kadın
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