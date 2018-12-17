Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu

Osmaniye'de, konaklama merkezinde kalan Suriyeli H.T. (34), adlı kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.



Cevdetiye beldesindeki Geçici Konaklama Merkezi'nde oturan H.T. isimli Suriyeli kadın, evinin banyosunda eşi İ.A. tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, H.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gırtlak kanseri nedeniyle 7 aydır tedavi gördüğü belitilen H.T.'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.