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Aktüel Suriyeli heykeltıraş Göbeklitepe'deki eserlerin benzerleri için yoğun mesai harcıyor
Aktüel

Suriyeli heykeltıraş Göbeklitepe'deki eserlerin benzerleri için yoğun mesai harcıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli heykeltıraş Ekrem Safvan, kentte yapımı süren Göbeklitepe Parkı için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi mekandaki figürlere benzer eserler üretiyor - Ekrem Safvan: - "Arkamda eserlerim yaşasın, insanlar beni güzel ansın istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:12:46 -
Suriyeli heykeltıraş Göbeklitepe'deki eserlerin benzerleri için yoğun mesai harcıyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da yaşayan 59 yaşındaki Suriyeli heykeltıraş Ekrem Safvan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki figürlere benzer eserler yaparak kentte yapımı süren parkı süslüyor.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen 40 yıllık heykeltraş Ekrem Safvan, çocukluğundan beri heykel sanatıyla uğraşıyor.

Suriyeli heykeltıraş, hava koşullarına dayanıklılığıyla bilinen nahit taşını (Urfa taşı) işleyerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından kent merkezinde yapımı süren Göbeklitepe Parkı için sanat eserleri üretmeye başlayan Safvan, tarihi ören yerinin adeta minyatürünü parka nakşetti.

Ekrem Safvan, bir haftada UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yer alan "T" biçimli yaklaşık 3 metre boyundaki dikili taşlar ile hayvan figürlerini özel taşlara işledi.

- "Suriye'deki dramları düşünüp eserlerime daha çok odaklanıyorum"

Safvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptığı eserleri görenlerden güzel tepkiler aldığını belirten Safvan, işini büyük bir zevkle ve heyecanla yaptığını söyledi.

Şanlıurfa'da kendini yabancı hissetmediğini anlatan Safvan, kentte de farklı dönemlerde 4 ayrı sergi açtığını bildirdi.

Türkiye'nin farklı kentlerinde de çeşitli sanat eserleri yaptığını anlatan Safvan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de olduğum için çok memnunum. Daha önce İstanbul, Ankara, Antalya, Mardin ve Eskişehir'de de heykeller yaptım. Çalışırken Suriye'deki hüznü, dramları ve acıları düşünerek eserlerime daha çok odaklanıyorum. Göbeklitepe sadece Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir değer. Şanlıurfa turizmi açısından da uzun yıllar büyük bir değer olarak kalacağı görülüyor. Bu gördüğünüz dev eserleri 5-6 günde bitiriyorum. Tabii ki başka illerde başka parkları daha güzel farklı eserlerle süslemek istiyorum. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bir taşa baktığım zaman anında beynimde o eser canlanıyor. Amacım, arkamda eserlerim yaşasın, insanlar beni güzel ansın istiyorum."

Parktaki eserleri inceleyen vatandaşlardan Hüseyin Yıldız ise eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçen sanatçıya ve belediye yetkililerine teşekkür etti.


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