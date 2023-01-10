Suriyeli gencin katili 17 yaşındaki kız arkadaşı çıktı

Olay, İzmir'in Bornova ilçesinde 6 Ocak günü akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturmasının ardından Semir Çavuşu bıçaklayarak öldüren şüphelinin kız arkadaşı İ.H. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 17 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.