  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriyeli çocukların çektiği fotoğraflar sergide
Aktüel

Suriyeli çocukların çektiği fotoğraflar sergide

Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde düzenlediği yeni sergisi “Bir de Buradan Bak”, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:33:00 -
Suriyeli çocukların çektiği fotoğraflar sergide

Nişantaşı Taş Konak’ta Kalyon Kültür binasında açılan sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu Suriyeli çocukların çektiği analog fotoğraflara odaklanıyor. İç savaşın yaşandığı Suriye’den 2014’te Türkiye’ye gelen fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen Darkroom Projesi kapsamında hazırlanan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden yansıtıyor. Salih, yaptığı açıklamada, 2017 yılında “Mardin’de fotoğrafçılık adına neler yapabilirim?” düşüncesiyle, Her Yerde Sanat Derneği’nin destekleriyle Darkroom Projesi’ne başladıklarını ve 7-17 yaş aralığındaki 300’den fazla çocuğa analog fotoğraf çekimi eğitimi verdiklerini söyledi. Salih, bu proje sayesinde geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişeceğine inandığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kada..
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay