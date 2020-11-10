Suriyeli çocukların çektiği fotoğraflar sergide
Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde düzenlediği yeni sergisi “Bir de Buradan Bak”, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Nişantaşı Taş Konak’ta Kalyon Kültür binasında açılan sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu Suriyeli çocukların çektiği analog fotoğraflara odaklanıyor. İç savaşın yaşandığı Suriye’den 2014’te Türkiye’ye gelen fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen Darkroom Projesi kapsamında hazırlanan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden yansıtıyor. Salih, yaptığı açıklamada, 2017 yılında “Mardin’de fotoğrafçılık adına neler yapabilirim?” düşüncesiyle, Her Yerde Sanat Derneği’nin destekleriyle Darkroom Projesi’ne başladıklarını ve 7-17 yaş aralığındaki 300’den fazla çocuğa analog fotoğraf çekimi eğitimi verdiklerini söyledi. Salih, bu proje sayesinde geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişeceğine inandığını vurguladı.