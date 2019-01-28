0553 313 94 23

Suriyeli anne ve 2 çocuğun katili baba çıktı

Gaziantep'te yaşadıkları evde başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülen Suriyeli anne ve 2 çocuğunun katili, olay günü ağlayarak, eşi ve çocuklarını öldürenin bulunmasını isteyen baba Ahmet Elalevi çıktı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
Suriyeli anne ve 2 çocuğun katili baba çıktı

Gaziantep'te Suriyeli anne ve 2 çocuğunun öldüğü, bir çocuğunun da ağır yaralandığı saldırının faili baba çıktı. Olaydan sonra evden, çuval almak için çıktığını söyleyen baba Ahmet Elalevi'yi ele veren çelişkili ifadeleri oldu. Baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anne Ayşe Farmeti (39) ile çocukları Hanen (15), Nur El Nude Elalevi'nin (11) dövülerek ve başlarına sert cisimle vurularak öldürülmesi, en küçük çocuğu Raman Elalevi'nin (8) ise ağır yaralanması olayında baba Ahmet Elalevi şüpheli olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçen Cuma günü öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Suriyeli Ayşe Farmeti ile çocukları Hanen, Nur El Nude ve Raman Elalevi evde saldırıya uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan ve dövülen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde Nur El Nude ise aynı gün hastanede yaşamını yitirdi. Anne Ayşe Farmati de dün hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdi. Olay günü polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet götürülen baba Ahmet Elalevi, çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde ise ailesini kanlar içinde bulduğunu söylemişti. Polis babanın ifadesinde çelişkiler olduğunu tespit ederek yeniden sorguladığında eşini ve 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu ise ağır yaralayan kişinin Ahmet Elalevi olduğunu belirledi.

Olay günü ağlayarak, eşi ve çocuklarını öldürenin bulunmasını isteyen Ahmet Elalevi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
  1. Gaziantep
  2. Cinayet
  3. anne ve 2 çocuğunu öldürdü
  4. katil baba çıktı
  5. vahşi cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi
    1. Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama..
    2. Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı
    3. CHP'den Kadıköy için son karar!
    4. Marmara'da hava sıcaklığı artıyor
    5. Kardak'ta hareketli anlar! Türk Ordusu..
    6. Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin..
    7. Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını..
    8. Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı..
    9. Binlerce öğretmenin beklediği haber!..
    10. Tezgah aynı, ülke farklı: Gezi..
    11. Otomobilden 30 bin lira çalan şüpheli..
    12. AB'den Senegal'deki cumhurbaşkanı..
    13. Av tüfeğiyle başından vurulan kadın..
    14. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    15. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu,..
    16. Herkül'ün paha biçileyemen mozaiği..
    17. "Belediye seçimlerinde en yüksek oyu..
    18. Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Düğününü yarıda bırakıp maça gitti!..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?