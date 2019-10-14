0553 313 94 23

Suriyeli ailenin sözleri yürekleri dağladı

Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler ülkelerine geri dönebilecekleri günün hayalini kuruyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelere umut oldu. ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlum aileler ülkelerine geri dönebilmenin hayalini kuruyor. Bunun örneklerinden biri olan savaşın ilk başladığı yıllarda Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli bir aile, artık komşu ülke olarak gördükleri asıl evlerinin teröristlerden kurtarılmasına seviniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. PKK
  5. YPG

YORUM YAZ

  • refikrefik26 dk önce
    bu nasil insafsizlik
  • SeymenSeymen55 dk önce
    Ya Rabbimiz(c.c.) bizlere yardım et!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
  1. Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
  2. UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak
  3. Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü'..
  4. Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus..
  5. Skandal sözleri sonrası Mustafa..
  6. Polonya'dan AB'de Türkiye yorumu:..
  7. Bakan Akar'dan liderlere Barış Pınarı..
  8. Esed'in ajansından ilginç iddia! 'Esed..
  9. ABD'den Haseke kararı!
  10. 'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer..
  11. Fransa Türkiye maçı ilk 11'i
  12. 7 bin polis alımı başvuruları bugün..
  13. Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab..
  14. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma..
  15. Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı..
  16. İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili..
  17. Memur emeklisi dul bir kadın, SSK..
  18. YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019..
  19. 1980 sigorta girişliyim ne zaman..
  20. BM'den Türkiye'ye alçak iftira: Sayı..
  21. İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı..
  22. 44 sanatçıdan skandal çağrı!..
  23. 1976 sigorta girişliyim ne zaman..
  24. Ukrayna Portekiz EURO 2020 eleme maçı..
  25. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne..
  26. Suriyeli ailenin sözleri yürekleri..
  27. Bulgaristan İngiltere EURO 2020 eleme..
  28. Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina..
  29. Barış Pınarı Harekatı'na damga..
  30. Toptan ödeme almak amacıyla işten..
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor