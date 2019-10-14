Suriyeli ailenin sözleri yürekleri dağladı
Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler ülkelerine geri dönebilecekleri günün hayalini kuruyor.14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelere umut oldu. ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlum aileler ülkelerine geri dönebilmenin hayalini kuruyor. Bunun örneklerinden biri olan savaşın ilk başladığı yıllarda Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli bir aile, artık komşu ülke olarak gördükleri asıl evlerinin teröristlerden kurtarılmasına seviniyor.
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