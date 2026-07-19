Suriye'den İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına kınama geldi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada İran'ın bölge ülkelerinin topraklarını hedef alan saldırılarını kınadı.

Açıklamada "İran'ın kardeş Kuveyt Devleti, Umman Sultanlığı, Bahreyn Krallığı, Ürdün Haşimi Krallığı ve Irak Cumhuriyeti Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik İHA ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırıların yeniden başlaması" şiddetle kınandı.

Suriye, "bu saldırıların devletlerin egemenliğinin açık bir ihlali, güvenlik ve istikrarlarına doğrudan bir tehdit, uluslararası hukuk hükümleri ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı bir eylem olduğunu" kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'nin bu saldırılar karşısında kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu" ifade ederek, "bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsacak her türlü girişimi reddettiğini" belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı "bölgesel güvenlik ve barışın korunmasına katkı sağlayacak şekilde devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalınması" çağrısında bulundu.