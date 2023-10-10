Suriye'den Gazze'yi bombardımana tutan İsrail'e çok sayıda havan topu atıldı!
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda havan topu atıldığını açıkladı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail topraklarına Lübnan ve Suriye’den zaman zaman saldırılar düzenleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan, Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda havan topu atıldığını açıkladı.
Havan toplarının boş arazilere düştüğünü belirten IDF, saldırıda mal ve can kaybı yaşanmadığını aktardı. IDF, saldırının ardından Suriye’ye topçu atışları yapıldığını belirterek, havan toplarının atıldığı noktanın ateş altına alındığını ifade etti.
Lübnan'dan da roketler fırlatılmıştı
Öte yandan erken saatlerde Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatılmış, 4 roket Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Roketlerin boş arazilere düşmesi sonucu can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
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