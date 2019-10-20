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Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek

ABD Savunma Bakanı Esper, Başkan Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'a gideceğini açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 08:38
Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek

Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Mark Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

"Askerler Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edecek"

Esper, bu askerlerin Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 08:38
  1. ABD
  2. Irak
  3. DAEŞ
  4. Anadolu Ajansı

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