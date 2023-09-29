  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada üçüncü sıradayız! Avrupalı marketler buraya akın ediyor

Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı oy oranını açıkladı

Bayraktar TB3'ün menzili ABD ve İsrail'i ayağa kaldıracak! İşte menziline giren ülkeler...

Rahmetle anıyoruz! İşte Oğuzhan Asiltürk’ün akıllara kazınan icraatı

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Arabasını satanlar neye uğradığını şaşırdı

Develere zehirli yılan yutturulmasının ardında nasıl bir sebep var?

Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor, asla yenmiyor ama 7 ülke havada kapıyor! Satın almak için kapımızda yatıyorlar

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın
Yaşam Suriye'den atılan havan mermisi Türkiye'ye düştü
Yaşam

Suriye'den atılan havan mermisi Türkiye'ye düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-29 18:50:00 - 2023-09-29 19:33:30

Suriye’nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Suriye tarafından iki havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise Türkiye tarafına düştü. Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

 

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bölgedeki vatandaşların güvenli noktaya gitmelerini sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor
Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor

Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!
Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!

Gündem

Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!

İstanbul'daki Suriyeliler için kritik karar açıklandı
İstanbul'daki Suriyeliler için kritik karar açıklandı

Gündem

İstanbul'daki Suriyeliler için kritik karar açıklandı

Suriyeli annenin yürek parçalayan hali... YPG'nin kaçırdığı çocuğunu geri istiyor
Suriyeli annenin yürek parçalayan hali... YPG'nin kaçırdığı çocuğunu geri istiyor

Dünya

Suriyeli annenin yürek parçalayan hali... YPG'nin kaçırdığı çocuğunu geri istiyor

ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon
ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Dünya

ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi
Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi

Sosyal Medya

Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi

BM'den Suriye açıklaması: Mevcut durumu sürdüremeyiz
BM'den Suriye açıklaması: Mevcut durumu sürdüremeyiz

Dünya

BM'den Suriye açıklaması: Mevcut durumu sürdüremeyiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23