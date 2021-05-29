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Suriye'den AB'ye savaşın suç ortağı suçlaması
Dünya Suriye'den AB'ye savaşın suç ortağı suçlaması
Dünya

Suriye'den AB'ye savaşın suç ortağı suçlaması

Avrupa Birliği’nin Şam’a yönelik yaptırımları uzatma kararına ilişkin olarak Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Suriyelilere karşı savaşın suç ortağı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:28:00 -
Suriye'den AB'ye savaşın suç ortağı suçlaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı, AB Konseyi’nin Suriye'ye yönelik yaptırımları 1 Haziran 2022'ye kadar uzatması kararıyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

Buna göre, “AB, gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu, Suriye'ye karşı savaşın taraflarından biri olduğunu ve Suriyelilerin dökülen kanının sorumlusu olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu” denildi.

Açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımların, insan hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali olduğu belirtilerek, yaptırımların uzatılmasının AB’nin ‘sahte değerlerle’ gurur duyduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

'Yaptırımlar bir tür savaş haline geldi'

Yaptırımların Suriye’ye karşı bir tür savaş haline geldiğine vurgu yapılan açıklamada, Suriyelilerin terörizm ve onun sponsorlarını bertaraf etmenin yanı sıra, devlet başkanlığı seçimlerine aktif katılımlarıyla Suriye’nin bağımsızlığını etkileme girişimlerine geçit vermeyeceklerini gösterdiklerine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yanlış yaklaşımlar ve Amerikan politikasına körü körüne bağlılık nedeniyle hata üstüne hata yapan Avrupa Birliği, bölgedeki ve dünyadaki olaylar üzerindeki otoritesini ve etkisini yitirmiş, renksiz, tatsız ve kokusuz bir yumuşak organizasyon haline gelmiştir” denildi.

AB Konseyi, 2011'den beri yürürlükte olan Suriye'ye yönelik yaptırımları 1 Haziran 2022'ye kadar uzatmıştı. Yaptırımlar kapsamında, AB’de seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması tedbiri konulan 283 kişi ve 70 kuruluş bulunuyor.

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