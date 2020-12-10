Suriye'deki iç savaşta döşenen kara mayınları 2 bin 601 can aldı

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta çatışan gruplarca döşenen kara mayınlarının 2 bin 601 sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşta, ülkenin farklı illerinde çatışan gruplarca döşenen kara mayınlarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin rapor yayımladı.

Buna göre, Mart 2011'den bu yana mayın patlamaları sonucu 598'i çocuk, 267'si kadın toplam 2 bin 601 sivil hayatını kaybetti.

Ölenler arasında 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü ve 9 medya çalışanı yer aldı.

- En çok can kayıpları Halep'te yaşandı

Kara mayınları yüzünden can kayıplarının en çok yaşandığı il, Halep oldu.

Söz konusu sürede Halep'te 703, Rakka'da 626, Deyrizor'da 418, Dera'da 236, Hama'da 183, İdlib'de 143, Haseke'de 131, Humus'ta 89, Şam’da 63, Süveyda'da 4, Kuneytra'da 3 ve Lazkiye’de 2 sivil yaşamını yitirdi.

- En çok ölüm 2017'de oldu

Mayınların yol açtığı ölümlerin yıllara göre dağılımında ise 2017 başı çekti.

2011'de 6, 2012'de 31, 2013'te 101, 2014'te 97, 2015'te 246, 2016'da 489, 2017'de 822, 2018'de 427, 2019'da 291 ve bu yıl 91 sivil mayınlar yüzünden hayatını kaybetti.

Raporda, uzaktan patlatılan bombalarla sivil yerleşimlerde düzenlen saldırılar soncu yaşanan can kayıplarına yer verilmedi.

- Kara mayınları

Her yıl binlerce kişinin ölmesine veya sakat kalmasına neden olan kara mayınları, metal, plastik veya başka malzemelerden üretiliyor.

Toprak altına yerleştirilen bu ekipmanlar dokunma, basınç, hatta yaklaşmayla bile patlayabiliyor. Mayınlar, patlayana kadar yer altında onlarca yıl kalabiliyor.

Kara mayınları, "sivil-asker ayrımı yapmayan, ateşkese uymayan, barış döneminde bile can alan" insanlık dışı bir silah olarak sivil ölümlere sıklıkla neden olduğu için büyük tepki çekiyor.