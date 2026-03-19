Araç camındaki telefon tutuculara ceza kesilecek mi? İşte o resmi açıklama

Son günlerde direksiyon başındaki milyonlarca sürücüyü tedirgin eden bir iddia gündeme bomba gibi düştü: "Ön cama vakumlu tutucuyla telefon yapıştıran yandı, 21 bin TL ceza kapıda!" İddiaya göre, görüş açısını kapattığı gerekçesiyle camdaki telefonlar yasaklanıyor ve cihazların havalandırma ızgaralarına taşınması isteniyor. Ancak işin aslı, resmi belgelerde çok daha farklı bir boyutta seyrediyor.

İşte o tartışmalı kanun maddesi ve resmi makamların son noktayı koyduğu o açıklama!

RESMİ AÇIKLAMA: "YAPTIRIMLAR DURDURULDU!"

Bilgi kirliliğinin ortasında, devletin resmi kanallarından yapılan açıklama aslında durumu netleştiriyor. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 Sayılı Kanun ile multimedya ve görüntü cihazlarına bir kısıtlama getirilmişti, ancak uygulama kaosa dönüşünce geri adım atıldı.

Resmi Açıklama Metni:

“27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak 'sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak' fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. (...) Kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur.”

Açıklamaya göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen cezalar iptal edildi! Yani şu an için "camda telefon var" diye çat kapı 21 bin TL ceza kesilmesi hukuken durdurulmuş durumda.

BİLGİ KİRLİĞİ VE GERÇEK RİSKLER

Haberlerde dolaşan "21 bin TL" rakamı büyük oranda abartılı veya başka ağır kusurlarla birleştirilmiş bir iddiadır. Ancak şu gerçekleri unutmamak gerekir:

Görüş Açısı Yasaktır: Kanun genel olarak sürücünün ön görüşünü engelleyecek her türlü nesneyi (süs, telefon, büyük ekran) zaten kısıtlar. Ancak bu "telefon tutucu" özelinde net bir yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmesi beklemeye alınmıştır.

Müzik Sistemlerine Dikkat: Araçlara sonradan eklenen yüksek sesli müzik sistemleri için denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar sadece bilgilendirme amaçlı yapılacak, bu tarihten sonra ise "cezalar yağmaya" başlayacaktır.

Multimedya Kaosu: Fabrika çıkışlı navigasyon ekranları ile sonradan takılan "cam önü" aparatların ayrımı netleşene kadar bir yaptırım uygulanmayacağı bizzat açıklandı.

NE YAPMALISINIZ?

Her ne kadar cezalar durdurulmuş olsa da, can güvenliğiniz için telefonunuzu görüş açınızı en az kapatacak şekilde konumlandırmanız hayati önem taşıyor. Havalandırma ızgarası tutucuları, "görüşü kapattın" suçlamasından kaçınmak için hala en güvenli liman gibi görünüyor.