Seyirci bir umut bekliyordu: Taşacak Bu Deniz'den kötü haber geldi
TRT1'de Cuma günleri ekranlara gelen ve reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüyle ilgili flaş gelişme ortaya çıktı.
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz bayramda var mı? Seyircinin merak ettiği soru için karar verildi. Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
Taşacak Bu Deniz 20 Mart Cuma günü bayram sebebiyle ertelendi. Dizi 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.
Öte yandan Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Son bölümde Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenmişti. Fakat Esme ve İlve’nin bu gerçeği yıllardır sakladığını fark edince öfkesi kontrol edilemez hâle gelmişti.
Adil'in Esme'ye "Haydi boşan gel" demesi ise merak uyandırdı. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken fragman seyircide heyecana neden oldu.
