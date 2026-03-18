Spor

Anfield Road'da dev randevu! Liverpool - Galatasaray maçı canlı anlatımla burada!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool deplasmanına konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu gece de sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Ve maç başladı...

Canlı Anlatım ve Önemli Dakikalar

25'  Dominik Szoboszlai Galatasaray filelerini havalandırıyor.

 

12' Osimhen tedavisinin ardından yeniden oyuna döndü.

 

12' Ekitike ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Ekitike'nin şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

 

10' Maçta sakatlık yaşayan Osimhen tedavisi için kenara geldi.

 

3' Szoboslai, savunma arkasına koşu atan Salah'a pasını gönderdi ancak savunma müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

 

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.  

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Anfield Road’da atmosfer ısınıyor. Maçın başlamasıyla birlikte tüm önemli pozisyonlar, goller ve kartlar anlık olarak burada olacak.

  • 22.15: Takımlar ısınmak için sahaya çıktı. Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumda.

  • 22.45: Anfield Road'da "You'll Never Walk Alone" marşı yükseliyor. Temsilcimiz son hazırlıklarını tamamlayıp soyunma odasına yöneldi.

  • 23.00: Ve büyük randevu başlıyor! Haydi Aslan!

Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yöneteceği dev randevuda Galatasaray, galibiyet veya her türlü beraberlik halinde adını son 8 takım arasına yazdıracak. Liverpool'un tek farklı galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak, iki ve üzeri farkla kazanması durumunda ise tur atlayan taraf ev sahibi ekip olacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı turnuvada, heyecan dorukta!

İşte Sahaya Çıkacak 11'ler:

  • Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

  • Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

 

