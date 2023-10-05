Suriye'de TSK üssüne alçak saldırı: Yaralı asker ve polisler var
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polis özel harekat ile 3 asker yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bulunan Tel Rıfat yakınlardaki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlendi.
Hain saldırı sonucu üs bölgesinde görevli 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralı polis ve askerler Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.