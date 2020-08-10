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Gündem

Suriye'de terör örgütü PKK-YPG zulmü! Mal varlıklarına el koymaya başladılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG işgal ettiği bölgelerden zorla göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyma başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:26:00 -
Suriye'de terör örgütü PKK-YPG zulmü! Mal varlıklarına el koymaya başladılar

Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye vatandaşı olup da Suriye'de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarının tümü örgüt yönetimine geçecek.

Böylece Suriye'de bulunmayan vatandaşların mal varlıklarına, terör örgütü YPG/PKK tarafından korunma bahanesiyle el konulacak. Terör örgütü bu şekilde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek isterken, örgütün baskıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan binlerce mağdur vatandaş mal varlıklarından olacak.

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Yorumlar

456

niye size göre abd kardeş dost akraba bir fidanın güller açan dalı ülke değilmi niye abdden nefret ediyorsuz
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abdullah

HABERİ PKK/PYD niin geçtiği her cümlede GİZLİ ÖZNE VE AZMETTİRİCİ "ABD/İSRAİL BUNU YAPTI!" şeklinde yazmak daha aydınlatıcı olmazmı...kukla değil kuklacı bu gaspı yapan!
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