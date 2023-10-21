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Yerel Suriye'de silahlı faaliyet yürüten terörist o ilimizde yakalandı
Yerel

Suriye'de silahlı faaliyet yürüten terörist o ilimizde yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 10:53:00 -
Suriye'de silahlı faaliyet yürüten terörist o ilimizde yakalandı

Suriye'de silahlı faaliyet yürüten DEAŞ'lı terörist, Mersin'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü içerisinde geçmişte Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüphelinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs merkez Yenişehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

Zanlı, Mersin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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