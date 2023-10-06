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Gündem Suriye'de sıcak saatler! TSK, PKK'nın kökünü kazıyor...
Gündem

Suriye'de sıcak saatler! TSK, PKK'nın kökünü kazıyor...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 00:48:00 - 2023-10-06 00:52:45
Suriye'de sıcak saatler! TSK, PKK'nın kökünü kazıyor...

Milli Savunma Bakanlığı 23:00 sularında Suriye'nin kuzeyindeki terör noktalarına hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesi terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

MSB'den yapılan son açıklamada, bu gece saatlerinde düzenlenen hava harekatında 30 hedefin imha edildiği belirtildi:

“PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir”

'Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, “İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” denildi.

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