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Dünya Suriye'de Rus konvoyunun geçişi sırasında patlama
Dünya

Suriye'de Rus konvoyunun geçişi sırasında patlama

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polis konvoyunun geçişi sırasında bombanın patladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:18:00 -
Suriye'de Rus konvoyunun geçişi sırasında patlama

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında, Rus askeri polis konvoyunun Dera vilayetinin Museyfra yerleşimi yakınlarında geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını bildirdi. Tigr tipi zırhlı otomobilde hafif hasar oluştuğu, askerler arasında yaralananların olmadığı belirtildi.

Dera vilayetinde İzra–Sahvat El-Kamh güzergahında devriye görevi yapan Rus askeri polislere Suriyeli askerlerin eşlik ettiğini kaydeden Grinkeviç, "Tüm teçhizat ve Rus askerler sağ salim üslendiği merkeze döndü" diyerek Rusya ve Suriyeli tarafların ortak soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekledi.

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