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Dünya Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 7 yaralı
Dünya

Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 23:18:00 -
Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib’in Ariha ilçesinde düzenlediği saldırıda 2’si çocuk, 1’i kadın 7 kişi yaralandı.

Suriye’nin İdlib kenti güneyindeki Eriha ilçesinde rejim ve destek veren gruplar roketatarlarla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda siviller hedef alındı. Saldırıda 2’si çocuk, 1’i kadın 7 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Saldırı anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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