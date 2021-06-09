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Gündem Suriye'de patlama! Ölü ve yaralı Rus askerleri var
Gündem

Suriye'de patlama! Ölü ve yaralı Rus askerleri var

Suriye'nin Haseke ilinde yaşanan patlamada 1 Rus askeri yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:16:00 -
Suriye'de patlama! Ölü ve yaralı Rus askerleri var

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili kırsalında meydana gelen patlamada 1 Rus askerinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, PKK'nın Suriye yapılanması YPG kontrolündeki Haseke ili kırsalında daha önceden yola yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcı, Rus askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.

Ebu Rasayn bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 Rus askeri öldü, diğer 3 Rus askeri ise yaralandı. Yaralı askerler bölgedeki hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Mepa News

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