Suriye'de patlama! Ölü ve yaralı Rus askerleri var
Suriye'nin Haseke ilinde yaşanan patlamada 1 Rus askeri yaşamını yitirdi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili kırsalında meydana gelen patlamada 1 Rus askerinin öldüğü bildirildi.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, PKK'nın Suriye yapılanması YPG kontrolündeki Haseke ili kırsalında daha önceden yola yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcı, Rus askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.
Ebu Rasayn bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 Rus askeri öldü, diğer 3 Rus askeri ise yaralandı. Yaralı askerler bölgedeki hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Mepa News