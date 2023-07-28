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Dünya Suriye'de orman yangını 4 gündür söndürülemiyor: 1 ölü çok sayıda yaralı
Dünya

Suriye'de orman yangını 4 gündür söndürülemiyor: 1 ölü çok sayıda yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 22:46:00 -
Suriye'de orman yangını 4 gündür söndürülemiyor: 1 ölü çok sayıda yaralı

Suriye'nin Lazkiye ilçesinde 4 gündür söndürülemeyen orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye'nin Lazkiye şehrinde kırsal bölgede çıkan orman yangınına ekiplerin 4 gündür müdahalesi devam ediyor. Lazkiye Valiliği yaptığı açıklamada yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda vatandaşın yaralandığını belirtti.

Alınan bilgiye göre, Lazkiye şehrinin Rebia beldesinde orman yangını çıktı. Yangın Lazkiye kuzey kırsalı ekseni üzerinden doğuya doğru devam ederken, yangın söndürme faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

1 kişi hayatını kaybetti

Lazkiye Valiliğinin yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Dumandan etkilenen çok sayıda kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.


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