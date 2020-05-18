Suriye'de muhalifler ile rejimin arasında esir takası

İDLİB (AA) - Suriye'de İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ile Suriye Milli Ordusu arasında esir takası yapıldı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib'in güney kırsalında Teftenaz cephe hattında, Suriye Milli Ordusu ile Esed rejimi arasında esir değişimi gerçekleşti.



Takasta rejim güçleri muhalif gruplardan Faylak Şam'ın 3 mensubunu bırakırken, Suriye Milli Ordusu da bir rejim askeri ve bir iş birlikçi ile İran destekli terörist gruplara ait iki cesedi Esed rejimine teslim etti.



Esed rejiminin serbest bıraktığı kişiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

2 gün öncede Halep'in Daret İzze ilçesinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam arasında esir takası yapılmıştı.

Takasta rejim güçleri 3'ü Heyet Tahrir Şam üyesi, 1'i Ahraru'ş Şam grubu mensubu toplam 4 kişiyi serbest bırakırken, Heyet Tahrir Şam da 1'i albay olmak üzere 2 rejim unsurunu salıvermişti.

