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Dünya Suriye'de maaşlara yüzde 100 zam yapıldı
Dünya

Suriye'de maaşlara yüzde 100 zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 03:14:00 -
Suriye'de maaşlara yüzde 100 zam yapıldı

Suriye'de Beşar Esad yönetimi, sivil ve asker çalışanların ve emekliler için maaşlara ve sabit ücretlere yüzde 100 zam kararı aldı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, ülkeyi derin bir kaosa sürükledi.

Milyonlarca Suriyeli evlerinden olurken, binlercesi de bitmek bilmeyen iç savaşta hayatını kaybetti.

Ülkede yaşanan kaos nedeniyle her şey dibe çökerken, bunların en başında da ekonomi geldi.

Sübvansiyon da çare olmadı

Ekonomi toparlamak için adımlar atan Esad yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu.

Ancak akaryakıt ve üretim fiyatlarının yükselmesi ve giderek zora giren ekonomik duruma sübvansiyon programı da çare olmadı.
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Hal böyle olunca artan fiyatlar nedeniyle Suriye halkının memnuniyetsizliği arttı.

Para birimi 7 ayda yüzde 114 değer kaybetti

Bu doğrultuda ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminin değer kaybı da devam etti.

2023'ün başında 1 ABD doları yaklaşık 7 bin SL'ye denk gelirken, bugün itibarıyla dolar/SL paritesi 15 bin seviyesine yükseldi.

Böylece, Suriye lirasının 7 aydaki değer kaybı yaklaşık yüzde 114.29'a ulaştı.

Esad yönetimi de artan fiyatlar karşısında sübvansiyonun çaresiz kaldığını gördü ve yeni bir adım attı.

Esad, Suriye lirasının Amerikan doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından, salı gece yarısına doğru yayınladığı iki kararname ile memur ve emekli maaşlarını iki katına çıkardı.

Yüzde 100'lük zam

Böylelikle sivil ve asker çalışanların ve emekliler için maaşlara ve sabit ücretlere yüzde 100'lük bir zam yapılmış oldu.

Yapılan zam, 11 ve 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname şeklinde yayınladı.

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