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Dünya

Suriye'de ilginç anlar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'de ilginç bir gün yaşandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:37:00 -

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'de ABD ve katil Esed rejimi askerleri arasında gerginlik yaşandığını duyurdu.

Haseke’de bir bölgede Rejim yanlılarının ABD zırhlılarını taşladığını, ABD ve Rejim askerlerinin “devriye atma -bayrak açma-güç ve varlık gösterme- işinde” karşı karşıya kaldıklarını belirten Ağar, İdlib'te ise 14. devriye sırasında Rusların da bir kez daha taşlandığını bildirdi.

Ağar, o anların görüntülerini de paylaştı.

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