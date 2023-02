Suriye'de durum berbat! Her türlü yardıma ihtiyaç var

Suriye, yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından ağır hasarlar aldı. Ülkenin her bir yanında yıkımlar meydana gelirken, bir çok can kaybı da yaşandı. Yaşanan bu depremin ardından Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli gazeteci Fared Al Mahlool, bölgede insani durumun çok ağırlaştığını ve bir an önce uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren bölgede kurtarma faaliyetlerini takip eden Mahlool, 14 günün sonunda Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) tarafından yürütülen kurtarma operasyonlarının sona erdiğini ve enkaz temizleme faaliyetlerinin başladığını belirtti. Evlerini kaybedenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini ifade eden Suriyeli gazeteci, “Bu merkezlerde, her türlü hayati madde eksik. İnsanların yemek, temel sağlık malzemeleri, çocuklar için süt, giysiler ve soğuk havaya karşı ısınma ihtiyaçları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Gazeteci Mahlool, “Deprem binlerce insanı öldürdü ve birçok insan da yaralı. Hastanelerde durum çok acı verici. Uluslararası yardım geldi ama çok yetersiz. Bölgenin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var” dedi.