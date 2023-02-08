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Dünya Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye çıktı
Dünya

Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye çıktı

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin de çeşitli bölgelerini vurdu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1932'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 02:01:00 -
Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde de yıkıma neden oldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Suriye'de en az 1932 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığını bilgisi verildi.

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye Sivil Savunma birimleri, yüzlerce ailenin enkaz altında bulunduğunu duyurdu.

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