Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Beşar Esad ve eşi Esma Esad geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalanmıştı.
Sağlık durumları kötüye giden ikilinin apar topar özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildiği açıklandı.
Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.
Esad'ın eşi Esma Esad, kısa bir süre önce kanseri yenmişti.