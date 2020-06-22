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Aktüel

Suriye’de cezaevinde işkence yapan doktor Almanya’da tutuklandı

Suriye’de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan ve mahkumlara işkence yapan doktor Alaa M.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:32:42 -
Suriye’de cezaevinde işkence yapan doktor Almanya’da tutuklandı

Suriye’de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan ve mahkumlara işkence yapan doktor Alaa M. insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya’da tutuklandı.


Almanya Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de askeri istihbarata bağlı cezaevinde mahkumlara işkence ettiği ortaya çıkan doktor Alaa M’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.


İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan Alaa M.’Nin Suriye’nin Humus şehrinde çalıştığı bir cezaevinde mahkumlara işkence yaptığı ve birçok mahkumun ölüme neden olduğu belirtildi.


Alaa M.’nin çalıştığı cezaevinde çok sayıda rejim muhalifinin işkence nedeniyle öldüğü uluslararası örgütler tarafından tespit edilmişti.


Almanya’ya 2015 yılında gelen doktor, Hessen eyaletine bağlı Bad Wildungen kasabasında ortopedist olarak çalışıyordu.

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