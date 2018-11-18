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Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önde gelen unsurlarından Hamza Tümeni'nin, Türkiye tarafından Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası bir askeri harekat için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

18 Kasım 2018 Pazar 13:28
Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'de savaş taktikleri öğrenen ve atış talimleri yapan yaklaşık 6 bin 500 savaşçıdan oluşan grubun komutanlarından Seyf Ebu Bekir, “Bütün gayretlerimizle Fırat'ın doğusuna hazırlanıyoruz. ÖSO olarak hedefimiz Fırat’ın doğusundaki vatandaşlarımızı terör zulmünden kurtarmak” diye konuştu.

'Terörden temizleyeceğiz'

Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki halka zulmettiğini vurgulayan Seyf Ebu Bekir, “Siyasi ve askeri anlamda Türkiye’nin desteğiyle o bölgeleri de terörden temizleyeceğiz” dedi.

Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek operasyon sinyali verilmişti.
(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:28
  1. Suriye
  2. Fırat'ın doğusu
  3. Türkiye operasyon yapacak mı?
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. Hamza Tümeni
  6. Seyf Ebu Bekir
  7. açıklama
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Erdoğan'dan operasyon sinyali

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