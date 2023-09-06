Suriye’de Arap aşiretleri PKK/YPG mevzilerini vurdu
ABD'denin desteklediği PKK/YPG terörist yapılanması darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşiretlerin saldırıları yerli ve millidir açıklamasından sonra PKK'ya Suriyeli aşiretlerden bir darbe daha geldi. Suriye’nin kuzeyindeki Halep'e bağlı Münbiç'te Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini füzelerle vurdu.
Suriye’de Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep Valiliği'ne bağlı Münbiç kırsalında bulunan PKK/YPG mevzileri Arap aşiretleri tarafından roketatarlarla vuruldu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Arap aşiretleri Deyrizor, Rakka, Haseke'de ve Halep'e bağlı Münbiç'te 33 köyü terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmış, Diban kasabasında ise şiddetli çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.