0553 313 94 23
impression

Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını söyledi. Mistura, birçok Avrupa ülkesinin Suriye'nin yeniden imarına destek verme niyeti taşıdığını, Suriyeli sığınmacıları toprakları üzerinde tutmaktansa bu seçeneği tercih edeceklerini öngördüğünü belirtti.

04 Kasım 2018 Pazar 22:15
Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını söyledi.

De Mistura, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu çerçevesinde düzenlenen "Savaş ve çatışmaların ardından devlet ve toplumların kurulma mekanizmaları" konulu toplantıda konuşma yaptı.

Suriye'deki durumu değerlendiren De Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını belirtti.

Birçok Avrupa ülkesinin Suriye'nin yeniden imarına destek verme niyeti taşıdığını ifade eden De Mistura, Suriyeli sığınmacıları toprakları üzerinde tutmaktansa bu seçeneği tercih edecekleri öngörüsünde bulundu.

İstanbul’da 27 Ekim'de gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvede, Suriye’de uzun süreli barışın önemi vurgulanmış ve yıl sonuna kadar yeni bir anayasa oluşturulması için bir komitenin kurulması çağrısı yapılmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:15
  1. İstanbul
  2. suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    1. Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    2. Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!
    3. AGD'den kaybedeni olmayn Siyer-i Nebi..
    4. DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı
    5. Sakarya'da 'hastaya ambulans..
    6. Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek
    7. Filistin gösterisinde İsrail..
    8. Meczup öğretmen 'kıyamet' için tarih..
    9. FKÖ'den flaş iddia! Yakında anlaşma..
    10. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    11. Trabzonspor beraberliğe abone
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi!..
    13. İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı..
    14. ﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını..
    15. Peygambere hakaret eden kadına destek!
    16. Çözüm planları yine şaşırtmadı!..
    17. Utangaç kişilik yapısı kabızlığı..
    18. Tıkalı giderleri açmanın doğal..
    19. ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar
    20. Depresyon cilt hastalıklarını tetikliyor
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma