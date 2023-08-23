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Dünya Suriye ve Libya'da yüz binlerce Müslümanı katletmişti! Wagner liderini Putin mi öldürttü?
Dünya

Suriye ve Libya'da yüz binlerce Müslümanı katletmişti! Wagner liderini Putin mi öldürttü?

Yeniakit Publisher
2023-08-23 22:23:00 -
Suriye ve Libya'da yüz binlerce Müslümanı katletmişti! Wagner liderini Putin mi öldürttü?

Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. Rus Sivil Havacılık Dairesi Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Paralı asker grubu Wagner kısa bir süre önce Rusya'da darbe girişiminde bulunmuştu.

Putin mi öldürttü?

Suriye’de ve Libya’da yüz binlerce Müslümanın katlinde paralı askerlik yapan Wagner'in lideri Prigojin'i, askerliğini yaptığı Putin mi öldürttü sorusunun cevabı araştırılıyor.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü. Prigojin'in kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

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