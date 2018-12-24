0553 313 94 23

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'ndan Mısır'a sürpriz ziyaret

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, başkent Kahire’de Mısır İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüştü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:19
Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'ndan Mısır'a sürpriz ziyaret

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, Mısır’a sürpriz bir ziyarette bulunarak Mısır İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüştü.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, dün başkent Kahire’de bir araya gelen Memlük ile Kamil, güvenlik, siyaset ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Memlük'ün Kahire’den ayrılıp ayrılmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Suriye resmi ajansı SANA’nın konuyla ilgili haberinde ise ziyaretin Mısır tarafının daveti üzerine gerçekleştiği duyuruldu.

Ali Memlük’ün sürpriz Mısır ziyaretinin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in Suriye temaslarının hemen ardından gerçekleşmiş olması dikkati çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:08
  1. Başkan
  2. Memlük
  3. Mısır'da
  4. muhaberat
  5. Suriye
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
    1. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal..
    2. Bursa'da korkutan kaza: 19 yaralı
    3. Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir
    4. Trump'tan Erdoğan tweeti: Köklerini..
    5. Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu..
    6. Açıkladılar! 'PKK ile görüştük ama..
    7. Tam 42 kilo! Oltayla yakaladı, bu pozu..
    8. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    9. Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü..
    10. 'FETÖ elebaşı polis apoletlerini okumuş'
    11. Katil İsrail'e sert uyarı! Tepkimiz..
    12. Yenikapı-Hacıosman metro seferleri..
    13. İstanbullular dikkat! Metro seferleri..
    14. 'Muhsin Yazıcıoğlu milletin adamıydı'
    15. Meteoroloji saat verdi! Balkanlardan..
    16. Gece yarısı geldiler... 8 bin asker..
    17. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    18. Yerli sistemler teyakkuzda! İHA'lara..
    19. Katil İsrail'e sert uyarı! Tepkimiz..
    20. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”