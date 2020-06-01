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Aktüel

Suriye sınırındaki restoranlar hizmet vermeye başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoranlar normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:00:48 -
Suriye sınırındaki restoranlar hizmet vermeye başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoranlar normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.


Restoran sahipleri erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı. Lokanta işletmecisi Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada, uzun süren ayrılığın ardından tekrar dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sabah erkenden gelerek iş yerlerini temizlediklerini anlatan Yılmaz, "Temizliğimizi yaptık, lokantanın her yerini dezenfekte ettik. Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

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