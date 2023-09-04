Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! 1 bebek öldü, 4 sivil yaralandı
Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 1 bebek yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 1 bebek yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusu, İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 8 aylık Yeman Munzir Baydun isimli bir bebek hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Yaralılar hastanelere nakledildi.
Ayrıca Suriye ordusu, Halep'in batısındaki Kefertal, Keferamme, Sahara, Ebzimo ve Tedil köyleriyle İdlib'in güneyindeki Keferavid köylerine ve Eriha ilçesine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.