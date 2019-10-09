Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusu TSK'nın Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi. Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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