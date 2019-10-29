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Gündem

Suriye Milli Ordusu'nda 118 şehit!

Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu, operasyonlar sırasında 118 şehit verdi.

2019-10-29 09:02:00 -
Suriye Milli Ordusu'nda 118 şehit!

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgenin güvenliğini sağlamak için yapılan arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

YPG/PKK ise cephe hatlarına sık sık saldırı ve tacizlerde bulunurken yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçlar patlatıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO 118 şehit verdi, 417 asker de yaralandı.

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Yorumlar

Çiğdem

Rabbim şehadetlerini Kabul Eylesin İnşallah. Mübarek Eylesin. Yiğit evlatlar...
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