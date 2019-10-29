Suriye Milli Ordusu'nda 118 şehit!
Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu, operasyonlar sırasında 118 şehit verdi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgenin güvenliğini sağlamak için yapılan arama tarama çalışmalarına devam ediyor.
YPG/PKK ise cephe hatlarına sık sık saldırı ve tacizlerde bulunurken yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçlar patlatıyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO 118 şehit verdi, 417 asker de yaralandı.