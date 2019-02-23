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Suriye ile ilgili kritik açıklama! "Türkiye'nin operasyonu an meselesi"

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Suriye konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Kuvvet-Zaman-Mekan şartları olgunlaştı. Türkiye'nin operasyona başlaması an meselesi." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:12
Suriye ile ilgili kritik açıklama! "Türkiye'nin operasyonu an meselesi"

ABD'nin Suriye'de 200 asker bırakacağını açıklaması bölgedeki denklemin yeniden okunması ihtiyacını beraberinde getirdi. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel'e göre Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'in ABD'de olduğu bir dönemde bu açıklamanın yapılması önemli mesajlar barındırıyor.

Trump'ın F-35 kararına da değinen Erenel, ''200 simgesel bir sayı. ABD, Astana'nın fişini çekmek istiyor'' dedi ve önümüzdeki günlere ilişkin şu uyarıda bulundu: Kuvvet-Zaman-Mekan şartları olgunlaştı. Türkiye'nin operasyona başlaması an meselesi.

ABD tarafından adeta kördüğüme döndürülen Suriye'nin kuzeyinde ilişkin gelişmeler, Beyaz Saray'dan gelen "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak" açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Daha önce birden fazla kez ABD Başkanı Trump'ın 'Kesin olarak çekiliyoruz' demesine rağmen böyle bir adımın gelmesi, "Bölgede bırakılacak 200 asker ne anlama geliyor? ABD askerleri bölgedeyken Türkiye operasyon yapabilir mi?" gibi soruları da beraberinde getirdi.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada ABD'nin bu kararının simgesel değerleri olduğuna vurgu yaparak, "Suriye'nin yüzde 36'sına denk gelen bir alanı 200 askerle mi kontrol edecekler?" ifadesini kullandı.

'ABD bölge ülkelerinin aklıyla dalga geçiyor'

ABD'nin son kararını 'son derece anlamsız' olarak niteleyen Erenel, şöyle devam etti:

"Sözde kurdukları Suriye Demokratik Gücü'nü de mi 200 askerle kontrol edecekler? ABD'nin çekilmeyeceği belli. Bölge devletlerinin aklıyla dalga geçiyor. Suriye içinde oldukça geniş bir alandan söz ediyoruz. Tüm bu alanı ABD İHA'larının, uydularının kontrol etmesi mümkün değil.

Kaldı ki söz konusu bölgede Türkiye var, İran var. Dışarıdan bölgeye rahatlıkla müdahil olabilecek unsurlar var. Eğer siz 2-3 bin askerle bölgeyi kontrol etseydiniz ve bir süre sonra bu sayıyı indirseydiniz mantıklı gelirdi. Ama şuan ansızın 200 asker kalacak demenin bir temeli yok."

'Türkiye, ABD'yi dinlemez'

ABD tarafından bölgede bırakılan askerlerin Türkiye tarafından yapılacak bir operasyonun önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Erenel şu yanıtı verdi:

''Türkiye, ABD'yi dinlemez. Kaldı ki ülkemizin talepleri kabul edilmeden ABD'nin bu adımı da bir şey ifade etmez. Açıklama ve Senatör Graham'ın sürece yaklaşımı önemli. Çünkü Graham, Başkan Trump'ın söyleyemediklerini söyleyen biri.

'ABD Astana'nın fişini çekmek istiyor'

Aynı süreçte Trump'ın Türkiye'ye F-35 teslimini durduracak karara imza atması tesadüf değil. F-35'leri öyle bir dönemde imzaladı ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretinin hemen öncesinde.

ABD, Türkiye'ye açık bir şekilde 'S-400'leri alma' diyor. Bir çok noktadan Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. Temel hedefleri Astana'nın fişini çekmek ve Türkiye-Rusya-İran birlikteliğine bir şekilde zarar vermek.

Türkiye'ye 'Sen Suriye'de Rusya ve İran ile birlikte hareket etmekten vazgeç. Ben de sana hem F-35'leri vereyim hem de Suriye'nin kuzeyine yapacağım operasyonu destekleyeyim' diyor.''

'NATO gücünü Türkiye veto edecektir'

Senatör Graham'ın Münih'teki Güvenlik Zirvesi'nde de olduğuna vurgu yapan Erenel, "Orada güvenli bölge fikrine destek istedi. Fransa dışında buna olumlu bakan olmadı. Türkiye bunu kabul etmeyecektir. Diğer seçenekleri NATO'dan bir gücün bölgeye gelmesi. Türkiye'nin bunu veto hakkı var. NATO gücünü Türkiye veto edecektir" şeklinde konuştu.

Erenel, "Türkiye eninde sonunda bir operasyon yapacak. Aksi halde güneyimizde özerk bir terör devleti kurulmuş olur" dedikten sonra, şunları kaydetti:

"Rusya fazla işin içine girmek istemiyor. Suriye ile birlikte hareket edin diyor. Türkiye operasyon yaparsa Fırat'ın doğusunda önemli bir alanda Türkiye'nin dediği olacak. Tabi ki böylesine geniş bir alanda Türkiye söz sahibi olursa hem Astana hem de Cenevre'ye daha güçlü gidecektir.

'Irak ve Türkiye aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor'

Suriye ve Rusya, Akar ve Güler'in ABD'deki temaslarının sonucunu bekliyor. Tam da bu dönemde Irak'ın Suriye sınırına kuvvet göndermesi ve DEAŞ'lıların geçişini önlemek istemesi önemli bir nokta. Irak ve Türkiye aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor.

'Harekat için tüm şartlar tamam'

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgesine yapacağı bir operasyon için tüm şartların oluştuğuna dikkati çeken Erenel, sözlerini şöyle tamamladı:

Şartlar olgunlaştı. Kuvvet-Zaman-Mekan konusunda her şey tamam. Yeterince kuvvetimiz var. Zaman da uygun. Eğer zaman biraz daha geçerse kararlılığımızın zayıflama ihtimali doğar. Bunlardan kurtulmanın yolu süratle operasyonu icra etmek.

TSK, tüm detayları en ince ayrıntılarına kadar planlamıştır.''

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:12
  1. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel
  2. Fırat'ın doğusuna operasyon
  3. Türkiye
  4. Suriye
  5. Operasyon
  6. sınır ötesi operasyon
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. ABD'nin Suriye kararı
  9. açıklama
  10. Terörle Mücadele

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