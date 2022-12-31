Suriye ile ikinci görüşme ne zaman olacak? Bakan Çavuşoğlu tarih verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu:
Ocak ayının ikinci yarısında Şam rejimi ile görüşülebilir.
Suriye'de bir boşluk varsa orayı terör örgütleri doldurmamalı.
Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana.