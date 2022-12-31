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Siyaset Suriye ile ikinci görüşme ne zaman olacak? Bakan Çavuşoğlu tarih verdi
Siyaset

Suriye ile ikinci görüşme ne zaman olacak? Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:25:00 -
Suriye ile ikinci görüşme ne zaman olacak? Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu:

Ocak ayının ikinci yarısında Şam rejimi ile görüşülebilir.

Suriye'de bir boşluk varsa orayı terör örgütleri doldurmamalı.

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana.

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Yorumlar

Neron11

Davutoğlunun iş bilmezliği, erdoğanın anlamsız inadı yüzünden milyonlarca göçmeni ülkemize doldurdunuz, ne oldu ,esad katil diye nefret kusuyordunuz , KK esadla görüşün dediği zaman kızıyordunuz , ne değişti şimdi , yani dış politika resmen iflas etmiş, mısır, İsrail, suriye ile ilişkiler erdoğanın anlamsız inadı ile hep zararımıza işledi, 11 yıl oldu ya, milyonlarca göçmende bonus oldu bize.
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