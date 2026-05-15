Suriye ile Fas arasında yeni dönem

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Fas'ın başkenti Rabat’ta bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında ülkesinin bayrağını göndere çekti.

Bu adım, yıllar süren kesintinin ardından Suriye’nin Fas’taki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete geçmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Şeybani ayrıca Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Rabat’ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Burita, perşembe günü yaptığı açıklamada ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, bunun uzun yıllar sonra bir Suriyeli yetkilinin Fas’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu söyledi.

Faslı bakan, ziyaretin “çok özel bir bölgesel bağlamda” gerçekleştiğini de ifade etti. Burita ayrıca Fas’ın Suriye’nin kalkınma hedeflerine destek verdiğini belirterek, iki ülke arasında hukuki ve adli iş birliği çerçevesinin güncellenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Mevcut anlaşmaların “eski kaldığını ve iki ülkenin hedeflerini karşılamakta yetersiz olduğunu” söyleyen Burita, tarafların diplomatik ve siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda da mutabık kaldığını aktardı.

Fas, Mayıs 2025’te aldığı kararla 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esed döneminde ülkedeki şiddet olaylarının artması üzerine 2012 yılında Şam Büyükelçiliği’ni kapatma kararı almıştı.

