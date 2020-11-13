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Dünya Suriye gerçeği ABD'yi karıştırdı! Trump'tan her şeyi gizlemişler
Dünya

Suriye gerçeği ABD'yi karıştırdı! Trump'tan her şeyi gizlemişler

ABD'nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki ABD askerlerinin gerçek sayısının Donald Trump'tan gizlendiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:33:00 -
Suriye gerçeği ABD'yi karıştırdı! Trump'tan her şeyi gizlemişler

ABD ordusu ve bürokrasisinin, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin gerçek sayısını ABD Başkanı Donald Trump'tan gizlediği ortaya çıktı.

Konuya dair açıklama, ABD'nin, görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey tarafından yapıldı.

"Ayak oyunları yapıyorduk"

Verdiği bir röportajda Suriye'deki durumu ve Trump yönetimini değerlendiren Jeffrey, Suriye'deki ABD askerlerinin gerçek sayısını Trump'tan gizlediklerini söyledi:

"Yönetimin burada ne kadar askerimizin olduğunu tam olarak anlamaması için sürekli ayak oyunları yapıyorduk."

Jeffrey, Trump'ın bölgede kalan asker sayısını 200 olarak bildiğini ancak gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğunu ifade etti. Jeffrey'nin açıklamasıyla, ABD ordusu ve bürokrasisinin ABD Başkanı ile ABD kamuoyuna yalan söylediği de ortaya çıkmış oldu.

Jeffrey, Trump'ın 2018 yılı sonunda Suriye'den asker çekmeye yönelik kararını, "50 yıllık idari hayatımda gördüğüm en tartışmalı şey" olarak niteledi.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Suriye politikasının nasıl seyredeceği ise merak konusu.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Abdulcabbar

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