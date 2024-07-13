  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük açıkladı: Amerikalılar bizim bu F-16 konusundaki teknik ekipte bir yetersizlik görüyor

Gürcistan, Azerbaycan'daki doğrudan yabancı yatırımı önemli ölçüde artırıyor

Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler

Yeniden Refah Partisi'nde deprem! 'Erdoğan kaçacak' sözlerine sinirlendi, istifasını verdi

Abdulkadir Selvi, tehlikeli gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu! Eyvah ki ne eyvah

Mete Yarar, dünyayı sallayacak Çakır seyir füzesini duyurdu! Tüm Ege menzile girdi, korkudan ödleri kopacak

Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada

DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı

Alçak planı duyurdular: Türk İHA'larını düşürmek için bölgeye 7 adet elektronik harp istasyonu kurduk

Haydut devlet ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! ‘Gizli harp’ hali halen sürüyor
Gündem Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Gündem

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-13 22:04:00 -
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile normalleşmenin iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Suriye’nin halklar ve hükümet politikaları arasında net bir ayrım yaptığı belirtilen açıklamada, “Suriye’nin ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu” ifade edildi. Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması ve bu konudaki her girişimin net temeller üzerine inşa edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu temellerin başında Suriye topraklarından çekilme ve terör örgütleriyle mücadelenin yer aldığı belirtildi. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür edilirken, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesinin Özgür Özel Suriye’ye gidiyor haberini rejim gazetesi El Vatan yalanladı
Sözcü gazetesinin Özgür Özel Suriye’ye gidiyor haberini rejim gazetesi El Vatan yalanladı

Gündem

Sözcü gazetesinin Özgür Özel Suriye’ye gidiyor haberini rejim gazetesi El Vatan yalanladı

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor
Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

Gündem

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor
Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

Gündem

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Hazırlıklıyız

{relation id:1868777 slug:'sozcu-gazetesinin-ozgur-ozel-suriyeye-gidiyor-haberini-rejim-gazetesi-el-vatan-yalanladi'}

{relation id:1868697 slug:'cumhurbaskani-erdogan-suriye-planini-acikladi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23